Cartelloni nazional-popolari e poveri di cultura le critiche dei ‘tuttologi’ E se Benevento perdesse i Festival?

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiQuando si mettono in piedi eventi pubblici è quasi normale non incontrare il gusto di tutti. Si parla, ovviamente, del recente Bct, nella sue diramazioni televisive e musicali, e dell’imminente Città Spettacolo. C’è sempre la voce fuori dal coro che non approva l’uno o non approva l’altro. C’è chi critica una scelta, chi avrebbe portato altro, chi vorrebbe meno musica e più, chi vorrebbe ritornare a un fasto antico, dei Gregoretti e Costanzo per intenderci, senza aver mai vissuto quell’epoca e sapere di cosa parla. Insomma mettere in piedi eventi del genere significa affidarsi alla volontà delle persone. E in queste circostanze che viene fuori il meglio, o il peggio, dipende dai punti di vista.