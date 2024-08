Atletica le velocità di punta massime raggiunte nella finale dei 100 Jacobs in testa per 20 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ladei 100andata in scena ieri sera alle Olimpiadi di Parigi 2024 porta con sè una serie di primati che potrebbero durare molto a lungo: per la prima voltastoria tutti i partenti sono scesi sotto il sempre iconico muro dei dieci secondi e i primi sette si sono addirittura espressi sotto i 9.90; il quarto (il sudafricano Akani Simbine, 9.82), il quinto (Marcell, 9.85), il sesto (il botswano Letsile Tebogo, 9.86), il settimo (lo statunitense Kenneth Bednarek, 9.88) e l’ottavo (il giamaicano Oblique Seville, 9.91) non erano mai stati così veloci. Per la prima volta i primi due classificati sono stati accreditati dello stesso tempo (9.79) e il distacco tra il primo e il terzo (9.81) non è mai stato così risiciato (due centesimi).