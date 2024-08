Atletica la brittanica Hodgkinson vince d’autorità la finale olimpica degli 800 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Keelycorona un percorso di crescita impressionante e si laurea Campionessanegli 800in occasione dei Giochi di Parigi 2024. La fenomenale britannica, capace di correre in 1:54.61 lo scorso 20 luglio a Londra, si è imposta con autorità inallo Stade de France tenendo il ritmo alto nella seconda metà di gara e sfoderando uno sprint insostenibile per le avversarie nel rettilineo conclusivo.sfata dunque finalmente il tabù dell’oro nei grandi eventi globali con in palio le medaglie (dopo l’argento olimpico di Tokyo e quelli iridati di Eugene 2022 e Budapest 2023), dimostrandosi la più forte del Pianeta sul doppio giro di pista e trionfando sul palcoscenico a cinque cerchi con il tempo di 1:56.72. Podio completato dall’etiope Tsige Duguma e dalla keniana Mary Moraa, rispettivamente argento e bronzo in 1:57.15 e 1:57.42. Quarta piazza in 1:57.