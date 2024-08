Tiro con l’arco Mauro Nespoli batte il canadese Peters e raggiunge i quarti di finale alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)prosegue la sua avventura nel torneo individuale maschile dicone si qualifica per idiai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’argento di Tokyo, dopo aver superato nei giorni scorsi i primi due turni eliminatori, si è imposto stamattina sulEriccon il punteggio di 6-2 restando in corsa per la zona medaglie. La punta di diamante del movimento azzurro ha sfruttato un avvio a rilento del vice-campione del mondo in carica, aggiudicandosi nettamente il primo set per 28-23 e prendendo subito il comando delle operazioni. La reazione dinon si è fatta attendere, maha saputo rispondere colpo su colpo ai 10 del nordamericano riuscendo ad impattare la volée con uno score perfetto (30-30).