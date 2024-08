SfascistElly da ombrellone | il piano dem dietro le folli accuse a Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) Il vizio viene da lontano, ed è parente stretto della supposta «superiorità» morale, il birignao che la sinistra coltiva da decenni. Un virus che se ne portaun altro, ancora più insidioso. La «mostrificazione» dell'avversario, una «palestra» rinverdita nel ventennio di Silvio Berlusconi. Un quadretto magistralmente descritto da Paolo Virzi nel suo «Ferie d'agosto» (1996) con le diatribe delle famiglie Molino e Mazzalupi, vicine di casa a Ventotene. Così oggi è quasi normale che Pd, Avs e M5S, non si limitino alla naturale dialettica tra maggioranza ed opposizione, bisogna essere più cattivi, accusare, in questo caso, la Presidente del Consiglio, delle peggiori nefandezze («hanno pure la fiamma nel simbolo») e costruirci sofisticate campagne di opinione, per popolare i talk show.