Senti buffone Roberto Salis offende Osho? Lui lo umilia con un tweet | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024), oltre chetare dalla mattina alla sera, non sembra aver proprio il senso dell'umorismo. Il padre di Ilaria sta intrattenendo da qualche ora una discussione via X con, alis Federico Palmaroli. Il vignettista aveva risposto a un suo commento nel quale cercava di sfottere Fabio Dragoni e Lucio Malan dopo le loro parole sul caso Imane Khelif. Un messaggio satirico, quasi irriverente, che però ha scatenato l'ira funesta dell'ex conservatore. Ben presto, però, dalle parole si è passati agli insulti e alle minacce. "- esordisce cosìcontro-, la tua unica ragione di esistere a questo mondo è farci ridere. Hai già fatto 20che non fanno ridere nessuno. Torna al tuo posto e - ha poi aggiunto - facci ridere".