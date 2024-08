Scontri a Firenze | Fiorentina e Montpellier i tifosi si affrontano sul ponte con aste e fumogeni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 –tranel tardo pomeriggio di domenica 4 agosto. E’ accaduto in piena città, sulDa Verrazzano, a pochi metri dal fiume Arno. I due gruppi si sono affrontati lanciandosie bottiglie. Da ricostruire se i due gruppi si siano ritrovati in maniera casuale o si fossero dati appuntamento. Fatto sta che per alcuni minuti è stato il caos in strada sul. Idelerano aper l’amichevole contro la squadra viola in programma proprio domenica, alle 19, allo stadio Curva Fiesole del Viola Park. Sembra che idelsiano arrivati acon mezzi propri. Le forze dell’ordine ricostruiscono adesso la vicenda.