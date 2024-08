Roma nove arresti per droga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) CRONACA DI– Operazioni della Polizia di Stato sventano attività di spaccio in diverse zone della capitale A, nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha arrestatopersone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati, un 53enne di origine egiziana è stato sorpreso in viale Spartaco a utilizzare un’auto parcheggiata come deposito di. Al suo interno, gli agenti hanno trovato 7 panetti di hashish del peso totale di circa 700 grammi e 270 grammi di cocaina. Grazie a una segnalazione su YouPol, l’app della Polizia di Stato che permette di segnalare anonimamente crimini come spaccio, maltrattamenti domestici e bullismo, gli agenti del Distretto Casilino hanno arrestato due giovani marocchini, di 20 e 21 anni, che avevano nascosto 20 dosi di cocaina tra le siepi di un casale abbandonato in via San Biagio Platani.