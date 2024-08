Olimpiadi proteste contro la programmazione Rai | Basta col tennis c’è la finale con Alice D’Amato La ginnastica artistica snobbata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Si scatena la protestala Rai per le scelte disulle. Oggi, domenica 4 agosto, il pomeriggio di Rai 2 – il canale di riferimento per i Giochi di Parigi – è stato monopolizzato dalladel torneo olimpico ditra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Un match epico, vinto dal serbo, che però ha oscurato per diverse ore tutto il resto degli eventi in corso a Parigi. Su RaiSport, canale 58, è stato dato spazio alla scherma (semidel fioretto maschile), alla pallanuoto femminile con l’Italia impegnatala Spagna e alla gara di ciclismo femminile. La Rai ha invece snobbato la, nonostante nelladelle parallele asimmetriche ci fosse anche l’azzurra