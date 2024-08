Olimpiadi di Parigi 2024 scherma a squadre | l’Italia del Fioretto Maschile vola in finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 4 agosto– Una medaglia sarà certa daldel(Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e riserva Alessio Foconi), alledi. Ma il colore dell'alloro (oro o argento) a cinque cerchi lo decideranno gli Azzurri, nella serata di oggi (20,30), e contro il Giappone, ladella storia. E' stata una lunga e difficile semicontro gli Stati Uniti, vinta per 45-38. Gli Azzurri hanno dominato e lottato fino all'ultimo. La stoccata decisiva poi di Tommaso Marini, in lacrime in pedana, ha portatoin gara per la medaglia.