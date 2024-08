Nuovo volto per Villa Potenza Sei milioni di euro dalla Regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Quasi seidi, da spendere in quattro anni, per lo sviluppo sostenibile e integrato di Macerata, con particolare riferimento ad alcune aree come quella del centro fiere die di Rotacupa. Con la firma dei giorni scorsi indella convenzione da parte dell’assessore Goffredo Brandoni e del vicesindaco Francesca D’Alessandro possono ufficialmente essere avviati i progetti degli Iti (Investimenti territoriali integrati). Un finanziamento complessivo di 28di, ripartito con i cinque Comuni capoluogo per dare avvio a importanti progettualità distribuite sul territorio regionale, come la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale, la valorizzazione turistica e la capacità amministrativa.