Noi Gen Z | un’altra Olimpiade è possibile il medagliere non è tutto Il quarto posto non è un’onta

(Di domenica 4 agosto 2024) Noi Gen Z:, ilnon è. Ilnon èIl barone de Coubertin ce lo ha insegnato. Alle Olimpiadi “l’importante non è vincere, ma partecipare”. Eppure, Paesi e federazioni preferiscono più vincere che partecipare. Le massime istituzioni vogliono prestigio, potere, fama. Perché a ciò, banalmente, equivalgono quattrini. È così che gira il mondo. E non è un caso che il presidente del Coni ha trascorso quasil’inverno a dire a destra e manca “Faremo meglio di Tokyo”. “Una medaglia in più di 40”. “Abbiamo lavorato bene”. E allora tutti lì, incollati alla tv aspettando di sentire l’inno di Mameli praticamente ad ogni finale. “Se Malagò arriva a dire questo, vogliamo il podio anche al ping pong, persino nella break dance“. Poi guardi il, guardi le prestazioni e inizi a pensare che forse Parigi non è Tokyo.