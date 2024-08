Massimo Iosa Ghini | Così disegno la città del futuro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 4 agosto 2024) Le idee e le realizzazioni per organizzare in modo innovativo spazi pubblici e privati, dalle piazze ai trasporti, dalle case alle aree commerciali. Ne parla con Panorama il progettista, che da sempre fa interagire persone e luoghi. Al meglio. L’architettura partecipata e l’intermodalità dei trasporti, l’aggiornamento dei sistemi infrastrutturali nelle metropoli, i negozi che sorpassano il concetto di funzionalità per diventare luoghi di entertainment e una nuova reattività dell’organismo architettonico sono gli elementi che stanno riconfigurando la progettazione contemporanea, in particolare urbana. A questi si aggiungono la distribuzione del verde e un’urgenza legata alla permeabilizzazione dei suoli per ridurre il calore all’interno del tessuto cittadino.