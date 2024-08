Marina Romea sequestrata merce contraffatta con marchi di note griffe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024)(Ravenna), 4 agosto 2024 – A, all’interno di un mercatino dell’hobbista, agenti della Polizia Locale di Ravenna hanno rinvenuto diversi articoli (borse, accessori ed esemplari di bauletti iconici di tendenza) ritenuti contraffatti e riportanti ididell'alta moda. Nel corso dell’attività è emerso che due piazzisti, sebbene in possesso della tessera di hobbista, avevano esposto in vendita tipologia dinon riconducibile a quella tipica di un mercatino del riuso, e della quale non sono stati in grado di documentarne la provenienza. Al termine delle operazioni, laè stata sottoposta a sequestro.