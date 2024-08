L’oroscopo piccante di agosto | quali sono le coppie più focose sotto le lenzuola? Ecco gli abbinamenti più hot

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Ebbene sì, a quanto pare anche i segni zodiacali influiscono sulle nostre love story estive. L’oracolo non ha dubbi ed ora quindi,come riporta Anabel Magazine, i 6 segni tra aria, terra, fuoco e acqua che potrebbero regalare gioie in questa estate rovente. Il merito di questo “successo” è da attribuire ai movimenti cosmici dei vari pianeti, sempre pronti a supportarci. Ed essendo ora nel periodo del Leone, non possiamo non iniziare il nostro racconto da questo segno e dall’Ariete, i due segni più determinati in questa stagione. A questo punto non ci resta che attendere i vostri aggiornamenti circa gli sviluppi dei rapporti di coppia.