LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Jacobs cerca l’impresa alle 21 50 Attesa per i 1500 metri maschili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.09 Tra pochi minuti inizieranno le semifinali dei. Questa la start list della prima semifinale: 1 KEN KOMEN Brian 3:28.80 3:28.80 10 2 GER FARKEN Robert 3:32.10 3:32.20 20 3 GBR KERR Josh 3:29.05 3:30.92 3 4 GBR MILLS George 3:30.95 3:31.57 6 5 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:26.73 3:26.73 16 ITA ARESE Pietro 3:32.13 3:32.13 26 7 ETH GIRMA Ermias 3:34.73 3:34.73 44 8 USA HOCKER Cole 3:30.59 3:30.59 89 ITA RIVA Federico 3:32.84 3:32.84 23 10 NED NILLESSEN Stefan 3:34.32 3:34.32 48 11 POR NADER Isaac 3:30.84 3:30.84 15 12 KEN CHERUIYOT Reynold3:30.30 3:31.96 5 21.08 Errore per Mahuchikh ai 2.02. 21.06 Errore ai 2.02 per Olyslagers. 21.04 Si salva Olyslagers che supera la misura di 2.00 al terzo tentativo. 21.02 Secondo errore di Olsylagers che ora è spal muro. 21.01 Mahuchikh supera la misura di 2.00 al primo tentativo. 20.