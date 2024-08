Libano sull’orlo della guerra Tajani | Gli italiani lascino subito il Paese

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 4 agosto 2024) Il mese di agosto appena cominciato si preannuncia drammatico: inrischia di scoppiare la. L’allargamento, cioè, del conflitto in corso a Gaza al resto del Medio Oriente. L’uccisione da parte israeliana di un alto dirigente del partito-esercito islamista Hezbollah, a cui è seguita la rappresaglia di un bombardamento missilistico in Galilea che ha fatto strage di bambini, sono elementi di quella che appare una catastrofe annunciata. In un contesto come questo il ministro degli Esteri, Antonio, ha rivolto un pubblico appello ai nostri connazionali che si trovano in. “Visto l’aggravarsisituazione, invitiamo gliche soggiornano temporaneamente ina non recarsi assolutamente nel Sud del(cioè vicino a Israele, ndr.) – ha scrittosu X – e a rientrare in Italia con voli commerciali il più presto possibile“.