Juve Chiesa scaricato da Motta | ma serve una offerta

(Di domenica 4 agosto 2024) Torino, 4 agosto 2024 – Thiagoha parlato chiaro, semmai ce ne fosse bisogno. Federicoè sul mercato e non rientra nei piani dell’allenatore della. Esattamente come fece a Bologna con Musa Barrow, il tecnico bianconero ha deciso di scaricare chi non fa parte delle sue idee tecnico-tattiche e messo alla porta il figlio d’arte, invitandolo a trovare squadra.ne aveva già parlato internamente con il giocatore e ora lo esortato a fare il bene dellae andarsene in maniera pubblica. Resta però una situazione difficile, perchéè in scadenza e per ora offerte convincenti non ne stanno arrivando: d’altronde tutti i club possono prenderlo a zero euro in vista della prossima stagione. Spendere ora, con la scadenza imminente, non avrebbe senso. Una situazione andrà comunque trovata.