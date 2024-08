Jacobs è in finale non era scontato Ha corso in 9? 92 settimo tempo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2024)è in, non era. Hain 9? 92,. È stato bravo Marcell. Da qui a vincere è un altro dis. È arrivato terzo nella sua semi, ha chiuso in 9? 92 ed è stato ripescato. Ha complessivamente ilmiglior. Hanno impressionato i due giamaicani Seville (quello che ha impressionato di più) e Thompson che hanno chiuso in 9? 81 e 9? 80. C’è comunque da essere soddisfatto. Vista la stagione non cera per nullal’ingresso in. Lastasera alle 21.50.in semicol 13esimo. A Tokyo cominciò forte già in batteria (Corsera)debutta ai Giochi con un secondo posto nella quinta batteria: 10”05 (vento -0.3) dietro il sorprendente nigeriano Ajayi, 10”02, 19 anni. Tredicesimodi qualificazione. È macchinoso, lontano dalla meravigliosa fluidità di corsa di Tokyo.