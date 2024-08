Fosdinovo dalla Provincia 400mila euro per il consolidamento della frana a Marciaso

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 4 agosto 2024)– Ok ai lavori per il terzo lottostradale 10 a, nel comune di. Ammonta ala somma che ladi Massa-Carrara mette a disposizione per l’esecuzione dell’intervento. Si tratta di lavori didel versante inper i quali laha ottenuto il finanziamento dal Ministero delle infrastrutture emobilità sostenibile, l’ex Mit, e che fa partecifra complessiva di oltre 1,5 milioni diche l’ente di Palazzo Ducale aveva ricevuto per l’annualità 2023. Il Settore tecnico dell’amministrazionele ha provveduto ad approvare il progetto definitivo e ha indetto la procedura negoziata con almeno 5 operatori per l’affidamento dei lavori.