Circa 3000 italiani in Libano aggiornati i piani di evacuazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Sonotremila i civiliattualmente in, al netto degli oltre mille militari impiegati in Unifil, mentre altri 200sono a Beirut nella missione bilaterale Mibil. Nelle ultime settimane, il numero dei connazionali civili presenti nel Paese dei Cedri si è ridotto. Vista l'aggravarsi della situazione, il ministro degli Esteri Antonio Tajani stamattina ha invitato "gliche soggiornano temporaneamente ina rientrare in Italia con voli commerciali il più presto possibile". In caso di crisi generalizzata, secondo quanto si apprende, scatteranno comunque idiche i ministeri degli Esteri e della Difesa hanno aggiornato negli ultimi giorni. In particolare, almeno due navi della Marina militare sono già nell'area e, all'evenienza, potrebbero trasportare glia casa.