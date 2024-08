Un ombrello nuovo per i bimbi della materna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Da lunedì partono i lavori impiantistici e di adeguamento edilizio sulla scuola Pianeta Azzurro; in più la giunta ha dato il via libera al documento d’indirizzo alla progettazione (DIP), per riqualificare il tettoScuola dell’Infanzia “Cartoccino“ di via Poliziano, da anni afflitto da infiltrazioni. L’intervento alla scuola Cartoccino (400.000 euro) è inserito nel Piano Opere Pubbliche. Quando piove, l’acqua passa attraverso la copertura a causa dell’invecchiamentoguaina impermeabile. In passato sono già stati fatti interventi di impermealizzazione, ma senza risultato. Quindi, la copertura verrà rifatta totalmente fino alla realizzazione di unsistema di chiusura orizzontale. L’intervento, anche se programmato per l’autunno, assicurano i tecnici del Comune, non interferirà con le attività didattiche.