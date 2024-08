Roma-Olympiakos De Rossi | Passo avanti per la condizione e l’atteggiamento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) “Avevamo bisogno di dare un’altra risposta, è un passettosia per quanto riguarda lache. Avevamo bisogno di giocare dentro uno stadio. La paura è arrivare a Cagliari, dove l’atmosfera sarà calda, senza aver giocato in uno stadio vero. Oggi abbiamo fatto finta che la partita contasse ed i ragazzi hanno fatto bene. L’atmosfera era buona, non deve mai mancare l’affetto dei tifosi verso i nostri giocatori, sia quelli nuovi che quelli che hanno dato tanto a questa squadra“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Daniele De, tecnico della, al termine dell’amichevole tra i gialloe l’a Rieti. Pareggio per 1-1 tra la compagine italiana e quella greca, con Pellegrini e Rodineri in rete su rigore: complessivamente una buona prova per i capitolini.