Pavia un' altra fuga di gas bloccata via Scopoli | residenti costretti a lasciare le case

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Chiuso per unadi gas il tratto di viache da viale Gorizia arriva fino a Volta. Il problema si è verificato questa mattina attorno alle 10 e, precauzionalmente, sono statiad abbandonare le loroche non erano ancora partiti per le vacanze. Tra coloro che sono stati obbligati ad uscire dalla propria abitazione anche una ragazza con il suo cane, rimasta su uno scalino ad aspettare la fine dell’intervento. A causare il problema, stando a un primo esame, potrebbero essere stati alcuni lavori in corso sulla via, nei pressi della scuola media Casorati, proprio poco prima dell’incrocio con via Volta. Secondo i vigili del fuoco che sono intervenuti, in un’ora il problema dovrebbe essere risolto.