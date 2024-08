Paltrinieri mezzogiorno di fuoco Greg per la quarta finale sui 1 500 | Andrò avanti finché mi divertirò

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) dall’inviato Ma sarà undio undi cuoco?silenziosamente se lo sta chiedendo da qualche giorno. Cioè da quando ha arricchito la bacheca personale con una medaglia storica: bronzo (un po’ a sorpresa) sugli 800,è diventato il primo nuotatore italiano a salire sul podio in tre Olimpiadi consecutive. E scusate se è poco, non direbbe lui, il diretto interessato, essendo un soggetto che non se la tira per niente. Però, sempre per stare sul saponoso terreno dei luoghi comuni, l’appetito vien mangiando:orio ha addosso la voglia matta di chiuderla alla grandissima, la sua avventura in vasca a cinque cerchi. E allora, rieccoci e rieccolo:didi cuoco? Oggi all’ora di pranzodisputa le qualificazioni dei 1.500 stile. La prova che lo ha reso celebre, con l’oro a Rio 2016.