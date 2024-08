Olimpiadi Parigi al via i 100 metri | c’è anche… Beppe Grillo il web si scatena | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) L’atletica entra nel vivo alledi2024 e si registrano anche episodi curiosi. Tra coloro che aspiravano a sfidare i big della velocità c’è anche. Il riferimento non è ovviamente al comico e al politico ma ad un atleta. Si tratta di un 21enne atleta di Malta, che quest’anno ha corso in 10”23 stabilendo il proprio record. Il velocista, alto 1,78, cercava il passaggio del turno nella sesta serie, in cui si è confrontato con avversari di Panama, Seychelles, Gabon, Figi, Suriname, Bangladesh e Brunei. Ha chiuso al quinto posto con 10”69, eliminato. L'articolo, al via i 100: c’è anche, il web siCalcioWeb.