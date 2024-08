Lile in cucina – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 agosto 2024)inPiazza Carlo Maciachini, 18 – 20159Tel. 02/36735997 Sito Internet: www.in.it Tipologia: bistrot Prezzi: antipasti 12€, primi 10€, secondi 12/14€, dolci 4/6,50€ Chiusura: la sera. Sabato e Domenica OFFERTA In un quartiere che sta affrontando un visibile, anche se non semplice, percorso di riqualificazione, con nuovi uffici e brillanti palazzi di vetro che sorgono tra gli affollati condomini della prima periferia, questo piccolo, colorato bistrot ha scelto di seguire gli orari del lavoro, rimanendo aperto solo dal lunedì al venerdì fino all’ora dell’aperitivo. Per il resto, l’offerta si struttura lungo tutta la giornata a partire dalla colazione; noi l’abbiamo provata per il pranzo, quando i tanti impiegati di zona riempiono i tavolini.