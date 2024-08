Le donne coi baffi e il caso Carini-Khelif

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Mi ero ripromesso di non entrare in questa polemica di politica di genere, tra destra e sinistra, incentrata sulla pugile italiana. Ma poi, dopo aver visto, costretto in casa dal covid che circola e determina cambiamenti genetici più degli algerini, due capolavori di Pietro Germi come Sedotta e abbandonata e Divorzio all’italiana non ho resistito. Che centra Germi, direte voi? C’entra come il baffo sul gatto, anzi sulla donna. Lesiciliane di quei film, di quella Sicilia interna degli anni ’69, baffute e possenti, se avessero avuto riscontri genetici avremmo avuto una quantità di gene y da ammutolire molte anime belle o brutte che oggi polemizzano. E siamo certi che davano certe timpulate ai loro figli maschi che laavrebbe optato per la ginnastica artistica.