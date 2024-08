Gudmundsson-Fiorentina sorpasso all’Inter | offerta al ‘ribasso’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024)si allontana d, con lache vuole prenderlo ben consapevole del rischio carcere. I viola hanno presentato una primaal Genoa: ne parla Demicheli a Sky Sport 24. IL– Dopo tanti mesi di accostamenti, il futuro di Albertora sembra sempre più destinato alla. L’attaccante islandese è in uscita dal Genoa, nonostante la sua posizione sia legata all’accusa di molestie sessuali in patria. Motivo per cui, forse, l’Inter ha allentato la presa e non è più andata così forte sul giocatore. Ora si attendono sviluppi sulla, che nel frattempo ha presentato la primapere vuole provare a chiudere.