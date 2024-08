Golf terzo giro oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Il programma e gli orari deldimaschile alledi. Sono in tre testa – Schauffele, Matsuyama e Fleetwood – al termine della seconda giornata ma i due azzurri impegnati sono in crescita. Occupa l’ottava posizione Guido Migliozzi, a 4 colpi dal trio che comanda la classifica, mentre 19° Matteo Manassero. Come nelle precedenti tornate, anche sabato 3 agosto si parte alle 9.00 del mattino per concludere ile modificare la classifica in base alla quarta e ultima giornata – quella che assegnerà le medaglie – di domenica. Su Sportface.it potrete restare aggiornati con cronaca e dichiarazioni dei protagonisti. La copertura integrale dell’evento è affidata alla piattaforma streaming Discovery+, in alternativa potrebbe essere possibile trovare la diretta su Dazn e Sky che metteranno a disposizione degli abbonati diversi canali aggiuntiva.