FOTO Il prato del ‘Vigorito’ come un tavolo da biliardo | terminata la manutenzione

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA poco più di una settimana dal primo impegno ufficiale che vedrà il Benevento affrontare il Taranto l’11 agosto in Coppa Italia, il manto erboso del ‘Ciro Vigorito’ presenta già un colpo d’occhio da fare invidia a molte strutture di serie superiore,testimoniato dagli scatti postati sui social dalla Erga Green della famiglia Addazio, azienda che si occupa della sua. Nel mese di giugno, subito dopo la fine dei play off, ilera stato oggetto di un importante intervento di restylingda consuetudine approfittando dello stop alle gare e nel giro di poche settimane il manto erboso è tornato perfetto,del resto lo è sempre stato anche nella passata stagione tanto da risultare il migliore di tutta la Serie C.