Fisco va in vacanza ad agosto stop comunicazioni e scadenze

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) – Ilva infino a settembre. E' scattato loe inviti da parte dell’Agenzia delle entrate (salvo specifici casi di indifferibilità e urgenza), che durerà fino al 4 settembre. Sono inoltre sospesi i termini per alcuni versamenti. In particolare sono sospesi gli invii degli atti sui controlli automatizzati L'articolova in, adproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.