Darksiders il nuovo capitolo è stato annunciato con un trailer al THQ Nordic Digital Showcase 2024

(Di sabato 3 agosto 2024) L’annuncio più importante del THQil reveal ufficiale deldi, gioco in sviluppo presso Gunfire Games, il team a cui dobbiamo il terzodella serie Remnant. Trattandosi della proverbiale “one more thing”, l’annuncio in questione èeffettuato attraverso un breve teaserdove è possibile vedere l’Arso Consiglio inviare i Cavalieri dell’Apocalisse, con l’obiettivo di preservare l’equilibrio tra Paradiso e Inferno. Purtroppo al momento della stesura di questo articolo non sono state condivise ulteriori informazioni su questodi, con THQ che non ha nemmeno rivelato chi sarà il protagonista di questo titolo.