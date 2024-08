Correggio distrae automobilista per derubarla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024)(Reggio Emilia), 3 agosto 2024 - Con il suono insistente del clacson ha indotto una donna sessantenne a fermarsi in auto, con il pretesto di chiedere un’informazione stradale. Ma era una scusa. Un complice, infatti, ha approfittato della distrazione della vittima per infilare le mani nell’auto e rubare la borsetta con documenti, carte di credito e alcune decine di euro in denaro. Un episodio come molti altri simili sono accaduti e accadono anche nel Reggiano. Era avvenuto a marzo a. Ma stavolta le indagini del carabinieri della locale caserma hanno portato alla denuncia di una donna di 34 anni, residente nella Bassa. La giovane era scesa dall’auto per distrarre la vittima, mentre il complice arraffava la borsetta, poi rinvenuta abbandonata con documenti, tessere bancarie ma senza più soldi e cellulare.