Condividere la luce per risparmiare

(Di sabato 3 agosto 2024) Hanno risposto in otto alla manifestazione di interesse del Comune, Vimercate cerca un partner per realizzare la Comunità energetica rinnovabile e assicurarsi così i fondi messi a disposizione da un bando di Fondazione Cariplo. È un anno che si discute del grande salto in chiave sostenibile basato sulla condivisione che ha come punto di partenza "avere un tetto a disposizione" e che "sotto questo tetto i consumi non siano pari al 100% della domanda di quell’edificio". In pratica si produce, si accumula e si usa energia al bisogno, senza sprecarla. "Attraverso il coinvolgimento di famiglie, commercianti, imprese e altre realtà del territorio è possibile scambiare in ottica di autoconsumo e collaborazione", spiega l’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cereda (nella foto). Un grande impegno collettivo che promette risparmi sulla bolletta e un ambiente più pulito. Bar.Cal.