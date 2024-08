Coldiretti e Psa Botta e risposta con il presidente Prandini sull' emergenza peste suina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2024) Al direttore – Egregio direttore, leggendo l’articolo pubblicato giovedì sul vostro quotidiano, siamo rimasti particolarmente stupiti di rilevare come il vostro giornale attribuisca aun’inerzia sul tema dellaafricana (Psa). Riteniamo doveroso precisare che tali affermazioni non solo sono infondate e fuorvianti, ma non tengono conto né dell’impegno pubblico e molto concreto, riportato anche dagli organi di stampa, e né delle azioni intraprese dalla nostra organizzazione per fronteggiare questasanitaria che mette seriamente a rischio la sopravvivenza delle nostre aziende. Un impegno che non nasce ora nel pieno della crisi, ma è costante negli anni, ricordiamo, tra le altre, la manifestazione davanti a Montecitorio di tre anni fa.