Calendario basket oggi orari Olimpiadi 2024 | programma partite 3 agosto tv streaming

(Di sabato 3 agosto 2024) Ultima giornata per quanto riguarda ilmaschile quest’alledi Parigi. Decise due qualificate,ne entrano altre quattro, le prime due del girone C e le due migliori seconde. E in questa giornata è proprio il girone C a rendersi protagonista. Di fatto, a questo raggruppamento guarda con interesse la Grecia, perché se il Sud Sudan batterà la Serbia di 24 o più punti, oppure se la Serbia batterà il Sud Sudan di 3 o più punti, allora gli ellenici entreranno nel lotto delle migliori terze, in cui è già presente il Brasile. Di fatto, con Porto Rico-USA utile solo come allenamento agonistico (già eliminati contro già primi), è proprio Serbia-Sud Sudan la sfida da tenere in conto. Se la Serbia perderà di 22 o meno punti, entrerà da miglior terza, mentre il Sud Sudan lo farà se perderà di un punto.