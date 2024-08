Calcio Serie D Coppa Italia subito con vista derby

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 3 agosto 2024) Già al primo turno possibile Vigor Senigallia-Ancona SENIGALLIA, 3 Agosto 2024 – Ad anticipare il campionato diD, al via l’8 settembre con un girone F da paura, con ben 9 formazioni marchigiane, sarà come sempre la, al via già ad agosto. Si parte domenica 25 col turno preliminare e un regolamento appena comunicato dalla Lega Dilettanti. Nel turno preliminare, in campo in untra deluse dopo una amara discesa dalla C, Recanatese e Ancona, che si affrontano al Tubaldi in gara unica e calci di rigore in caso di parità al 90?. Chi vince affronterà poi la Vigor Senigallia, nel primo turno, ancora in gara unica, al Bianchelli.