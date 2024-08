Britney Spears scandali eccessi e disastri | le verità più scabrose sulla ex Lolita del pop

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) La vita didiventerà anche un film. La notiziaquale da tempo c'erano in giro rumors sempre più insistenti, è stata confermata ieri attraverso i canali social dell'ex popstar. Il nuovo attesissimo biopic che prende le mosse dalla biografia dell'artista, The Woman In Me, uscita lo scorso anno in tutto il mondo, ripercorrerà la complessa traccia esistenziale lasciata fino a oggi da, artista ma anche donna, offrendo uno sguardo approfondito su una carriera che in un quarto di secolo ha tracciato i contorni di una generazione, quella dei “millennials” dei quali proprioè stata una sorta di avanguardia. Nata il 2 dicembre 1981 a McComb, Mississippi,Jeanè cresciuta a Kentwood, Louisiana. Fin da bambina, ha dimostrato un talento naturale per la musica e la danza.