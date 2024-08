Beautiful Bill e Ridge riescono a far arrestare Sheila?

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 3 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 3 Agosto 2024 12:44 pm by Redazione Le anticipazioni americane disegnalano chescopre il piano di, ma riesce a fuggire. Attenzione però, perché la dark lady di Los Angeles finisce finalmente in una situazione abbastanza critica. Facendo il punto della storia, la Carter accetta la proposta di matrimonio dello Spencer. Come ormai il pubblico ha compreso, il padre di Liam e Wyatt ha messo in atto un piano, con il sostegno die dell’FBI, per ottenere una confessione dain modo da farla finire in prigione una volta per tutte. Quest’ultima è convinta chesia pazzamente innamorata di lei, ma poi fa l’amara scoperta e da lì inizia la sua folle fuga.