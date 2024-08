Villadosia la salma della moglie sotto le coperte | Sergio Arassi indagato per occultamento di cadavere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Casale Litta (Varese), 2 agosto 2024 – Non aveva comunicato a nessuno la morte, Fiorella Turri, 65 anni, da tempo malata,, 76 anni, per mesi, probabilmente da febbraio, ha vegliato il, nel letto matrimoniale, compostole. Come se la donna fosse ancora viva e lui potesse starle ancora accanto. La macabra scoperta nella serata di mercoledì 31 luglio quando i carabinieri sono entrati nella vecchia villetta nella frazione dia Casale Litta, dopo l’esposto di un cuginodonna preoccupato dal fatto che non riuscisse a mettersi in contatto con lei, neppure telefonicamente e dalle giustificazioni del marito, “è in ospedale”, che non avevano trovato conferma.