Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 12:30 (Di venerdì 2 agosto 2024) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SU VIA VELLETRI ALL’ALTEZZA DI VALLE PERA NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA. E PARLIAMO DI CANTIERI: INIZIANO OGGI SULLA PONTINA, LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON MODIFICHE ALLA CIRCOLazioNE DAL KM 10+550 AL KM 109+200 SIA IN DIREZIONE Roma, SIA IN DIREZIONE TERRACINA. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO. PER I TRASPORTI: DAL 10 AL 27 AGOSTO, PREVISTE MODIFICHE AL SERVIZIO DELLA Roma-VITERBO. VARIAZIONI, CANCELLazioNI E CORSE CON BUS PER I TRENI REGIONALI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 11:30 - TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO. TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SU VIA VELLETRI ALL’ALTEZZA DI VALLE PERA NELLE DUE DIREZIONI. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE A CAUSA DI MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA TRA PONZANO ROMANO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO NAPOLI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 10:30 - Servizio fornito da Astral. PARLIAMO DI TRASPORTI: DAL 10 AL 27 AGOSTO, PREVISTE MODIFICHE AL SERVIZIO DELLA ROMA-VITERBO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE ALL’ALTEZZA DI CEPRANO PER UN VEICOLO IN PANNE VERSO NAPOLI. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACICO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 09:45 - SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACICO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 09. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE ALL’ALTEZZA DI CEPRANO PER UN VEICOLO IN FIAMME VERSO NAPOLI. romadailynews
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