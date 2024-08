Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024)DEL 2 AGOSTOORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SU VIA VELLETRI ALL’ALTEZZA DI VALLE PERA NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA. E PARLIAMO DI CANTIERI: INIZIANO OGGI SULLA PONTINA, LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON MODIFICHE ALLA CIRCONE DAL KM 10+550 AL KM 109+200 SIA IN DIREZIONE, SIA IN DIREZIONE TERRACINA. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO. PER I TRASPORTI: DAL 10 AL 27 AGOSTO, PREVISTE MODIFICHE AL SERVIZIO DELLA-VITERBO. VARIAZIONI, CANCELNI E CORSE CON BUS PER I TRENI REGIONALI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da Astral