Tom Cruise avrà un ruolo speciale nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Parigi 2024 | ecco perché l' attore è ancora in Francia e cosa sta preparando

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 agosto 2024) Considerati i ritardi, i rimandi, gli inghippi e tutti i soldi che questi costano alla produzione di Mission: Impossible 8, vedere Tomallediben oltre il weekend di apertura è apparsa a molti come una stranezza. C’è un motivo ben preciso se il divo non è tornato di corsa sul set infinito della sua saga. E se rimarràcapitale francese fino alla fine dei Giochi, cioè proprio fino alladi: ne sarà protagonista. Arriva dagli Stati Uniti la conferma di un piccolo segreto che il Cio non è riuscito a mantenere: Tomsi esibirà in un’acrobazia durante la conclusionedipensata come una sorta di passaggio di consegne ai Giochi del 2028 che si terranno a Los Angeles.