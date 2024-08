Tennis Musetti regge a lungo poi emerge Djokovic L’azzurro si giocherà il bronzo alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non riesce l’impresa a Lorenzonella semifinale delledi Parigi 2024 contro Novak. Il serbo si è imposto in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Si tratta della prima finale olimpica della carriera per il nativo di Belgrado, che adesso cercherà l’ambito titolo nell’atteso scontro in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per, invece, domani ci sarà comunque l’occasione di salire sul podio, visto che affronterà nella finalina per ilil canadese Felix Auger-Aliassime. Ci sono anche dei rimpianti per, soprattutto per il finale del primo set e poi anche per i due break di vantaggio avuti ad inizio secondo set. Il toscano ha concesso ben tredici pbreak, vincendo il 58% dei punti con la prima di servizio.