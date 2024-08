Tamponano auto con una donna incinta e scappano | tre denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tolentino (Macerata), 2 agosto 2024 – I carabinieri del Radiomobile di Tolentino hanno denunciato alla Procura di Macerata tre uomini di origine egiziana per omissione di soccorso e fuga dopo un incidente stradale con feriti avvenuto a Tolentino. Uno è residente a Matelica, gli altri due a Milano, sono operai edili. Nell’incidente era rimasta coinvolta anche unache aveva riportato 30 giorni di prognosi. Il fatto era accaduto il 18 ottobre del 2023, alle 18, nelle vicinanze dello svincolo Tolentino ovest della superstrada 77. I rilievi erano stati eseguiti dai carabinieri. Dagli accertamenti era emerso che la, alla guida della propriavettura, era stata tamponata da un veicolo con a bordo tre persone che dopo l’impatto erano scese dal mezzo ed erano fuggite a piedi, per i campi. Laera stata trasportata in ospedale di Macerata.