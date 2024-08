Sul ring delle polemiche L’avversaria è iper-androgina e l’azzurra si ritira subito | Ma è una ragazza come me

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) dall’inviato Questa è una storia difficile da raccontare. Anche per il vostro cronista, che pure di Olimpiadi ne ha viste ben sedici, tra estive e invernali. Uno crede di essere vaccinato a tutto. E invece. Invece, questa storia difficile dura ben più di 46 secondi: tanto è durato il (presunto, forse) match di pugilato che opponeva Angela Carini, peso welter, azzurra di origini napoletane, a Imane Khelif, rappresentante dell’Algeria. 46 secondi, un brutto cazzotto sul naso, la resa immediata dell’italiana. Al quarantasettesimo secondo, un istante dopo il ritiro, è scoppiato l’inferno. LA PREMIER Giorgia Meloni, in visita a Parigi, è intervenutasull’episodio da Casa Italia e poi ha incontrato Carini. "Non sono d’accordo con la scelta del Cio, non lo sono da anni.