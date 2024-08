Stop alle richieste dei santuari le Porte Sante sono solo a Roma e in un carcere

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - Il Giubileo del prossimo anno vedrà l'apertura dellenelle quattro basiliche papali die, su espresso desiderio di Papa Francesco, in un. Lo ribadisce in una nota la Penitenzieria Apostolica vaticana. "Atteso l'approssimarsi dell'inizio del Giubileo 2025, è stata recentemente sollevata la questione di poter prevedere la configurazione e l'apertura della Porta Santa nelle Chiese Cattedrali, neiInternazionali e Nazionali, come anche in altri luoghi di culto particolarmente significativi", scrive la Penitenzieria Apostolica.