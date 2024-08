Scade il 17 agosto il bando per partecipare all’Aprilia Film Festival

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ultimi giorni per candidarsi ealla VI Edizione dell’Aprilia, ilrivolto a tutti imaker indipendenti, senza limiti di età e nazionalità, che vogliano presentare i propri cortometraggi e farli conoscere al pubblico e ai professionisti di settore. Si ha tempo infatti per iscriversi fino al 172024. Modalità e dettagli sul sito https://freeway.com/APRILIAIdeata da Federico Paolini e organizzata dall’Ass.ne Cuore Comico, la manifestazione ha intanto annunciato ufficialmente i testimonial di quest’anno: confermati come padrino l’attore, autore e regista Massimiliano Bruno e come madrina la cestista, modella ed ex Miss Italia Alice Sabatini mentre, a presiedere la giuria, sarà l’autrice, attrice e regista Michela Andreozzi.