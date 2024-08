Salvati dagli agenti tre cuccioli dimenticati dentro l’abitacolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) La polizia locale di Gatteo ha salvato tredi canedalla padrona. È arrivata una segnalazione alla centrale radio che ha mandato subito una pattuglia per effettuare un soccorso a degli animaliuna macchina in via Gramsci a Gatteo Mare. Nel veicolo c’erano tredi cane in una situazione di disagio per il calore ed i finestrini chiusi. Gli uffici sotto la guida del responsabile di questi servizi operativi esterni, l’ispettore Gianluca Marchini, hanno provveduto a rintracciare la padrona e al momento stanno effettuando le opportune verifiche per quanto riguarda le eventuali sanzioni. Intanto nell’ultima settimana glidella municipale di Gatteo sono stati impegnati in vari controlli al contrasto del degrado urbano e della circolazione stradale.