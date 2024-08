Russia | Scholz ' alcuni prigionieri russi liberati temevano per le loro vite'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Berlino, 2 ago. (Adnkronos) -dallae dalla Bielonello scambio avvenuto ieriper lavita. Lo ha affermato Olaf, dopo aver incontrato un gruppo di detenuti alarrivo in Germania. Un incontro descritto dal cancelliere tedesco come "commovente". Molti dei"non si aspettavano che laliberazione avvenisse ora. Moltiper lasalute e persino per lavita". Nel suo discorso dopo aver accolto iall'aeroporto di Colonia,ha insistito sul fatto che lo scambio è stata "la decisione giusta e, se avevate dubbi, li dissiperete dopo aver parlato con coche ora sono liberi". Tra iieri, risultano giornalista statunitense Evan Gershkovich e un killer russo incarcerato per un efferato omicidio a Berlino.